Причиной обрушения кровли дома в поселке Машиностроителей Ижевска стал некачественный ремонт

Прокуратура провела проверку аварийного здания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели проверку аварийного дома в поселке Машиностроителей. Причиной обрушения стало некачественное проведение капитального ремонта крыши в 2005 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Также установлено, что управляющая компания не проводила обязательные сезонные осмотры кровли, крышу своевременно не чистили от снега. Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, обрушение кровли из-за скопившегося снега произошло в ночь на 17 марта. Жителям предложили временно переселиться в санаторий «Ижсталь» или маневренный фонд. Ремонт оценили в 1,8 млн рублей.

Несмотря на то, что ремонт был начат практически сразу после аварии, многие жильцы все еще не могут попасть в свои квартиры. Подрядчик, выполняющий работы, повредил трубу отопления. После этого с потолков квартир потекла горячая вода. Кроме того, при ремонте рабочие допустили попадание атмосферных осадков в жилые помещения.

19 апреля жители должны были начать возвращаться в свои квартиры, но из-за возникших недостатков в ремонте не все смогут это сделать. На этой неделе на место выедет комиссия с представителями администрации города.