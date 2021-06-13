На территории храма Георгия Победоносца в Воткинске начали возводить колокольню

Пока там имеется лишь переносная.

Воткинск. Удмуртия. Колокольня появится на территории храма Георгия Победоносца в Воткинске. Об этом пишет газета "Воткинские вести"

О строительстве колокольни заговорили сами жители города. Православный храм не имеет своей звонницы, поэтому верующих оповещают с помощью переносной.

Проект был одобрен митрополитом ижевским и удмуртским Викторином. В настоящее время на территории храма залили основание для будущей звонницы, установили колонны. Согласно проекту, благоустроят и прилегающую территорию. Строение будет выполнено в едином стиле с храмом.