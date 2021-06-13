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На территории храма Георгия Победоносца в Воткинске начали возводить колокольню

15:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
На территории храма Георгия Победоносца в Воткинске начали возводить колокольню
15:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
136
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#храмы\n#строительство
Фото: Газета "Воткинские вести"
136
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Пока там имеется лишь переносная.

Воткинск. Удмуртия. Колокольня появится на территории храма Георгия Победоносца в Воткинске. Об этом пишет газета "Воткинские вести".
О строительстве колокольни заговорили сами жители города. Православный храм не имеет своей звонницы, поэтому верующих оповещают с помощью переносной. 
Проект был одобрен митрополитом ижевским и удмуртским Викторином. В настоящее время на территории храма залили основание для будущей звонницы, установили колонны. Согласно проекту, благоустроят и прилегающую территорию. Строение будет выполнено в едином стиле с храмом. 
15:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
136
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#храмы\n#строительство