В Удмуртии на федеральной трассе оборудуют 4-полосное движение

Капитальный ремонт пройдет в Можгинском районе на участке автодороги М-7 «Волга».

Можга. Удмуртия. В Удмуртии отремонтируют участок федеральной трассы. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реконструкции автодороги М-7 «Волга» в Можгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Федеральная трасса М-7 «Волга» протяженностью 1 351 км ведет из Москвы в Уфу. Из-за износа дорожного полотна и нарастания трафика увеличивается количество аварий, а двухполосное движение повышает риск лобовых столкновений.

Капитальный ремонт пройдет на 8-километровом отрезке, проходящем через Можгу и Можгинский район. Количество полос увеличат с 2 до 4, по каждой из них сможет проезжать до 2 200 автомобилей в час. На трассе усилят дорожное полотно и обочины, заменят водостоки, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение.