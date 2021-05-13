Угроза лесных пожаров, поздравление медсестрам и проблемы с бензином в США: что обсуждали в последние несколько часов в республике, стране и мире.

Ижевск. Удмуртия. В предпоследний день жаркой рабочей недели “Сусанин” снова предлагает обсудить свежие новости. Поехали.

Угроза лесных пожаров

В лесах Удмуртии установлен IVкласс пожарной опасности. О высокой угрозе возгораний из-за сухой и жаркой погоды сообщило главное управление МЧС России по Удмуртской Республике. Населению рекомендовано не разводить костры и мангалы, создать на своих усадьбах и огородах запас воды для возможного тушения возгораний и пресекать детские шалости с огнем, а также действия несознательных граждан, жгущих мусор и сухую траву.

Благодарность сестрам милосердия

В Удмуртии с профессиональным праздником поздравили медицинских сестер. Лучших в своей профессии наградил глава респблики. Об этом Александр Бречалов сообщил на своей странице в сети в “ВКонтакте”.

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры, прошло в зале Удмуртской государственной филармонии. В этом году звания «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики» удостоены старшая медицинская сестра Воткинской районной больницы Елена Анисимова и главная медицинская сестра ижевской ГКБ №6 Эльмира Гумарова.

Добавим, сегодня в учреждениях здравоохранения республики работают около 13 тысяч медсестер и медбратьев. Свыше 300 из них трудятся в медицине более 40 лет, 10 специалистов находятся на своем посту более полувека.

Почти шотландка

Марту нашли на заднем дворе магазина волонтеры пушистого фестиваля “Хочу домой”. Трехлетнее существо побывало у каких-то нерадивых хозяев и реально соскучилось по теплу по-настоящему добрых рук. Несмотря на непростой период на улице, кошка сохранила породистую независимость и благородство.

Врачи борются за жизнь мальчика, пострадавшего при стрельбе в Казани

Пятеро пострадавших в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщил “Интерфакс”.

В Москву доставлен 9-летний ученик казанской гимназии №175, медики борются за его жизнь. Всего в столицу спецбортом МЧС из Казани было перевезено девять пострадавших – 4 взрослых и 5 детей.

Проблемы с бензином

На Восточном побережье США наблюдаются проблемы с поставками бензина на заправки. Оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, сообщает RT. В компании Chevron ожидают дальнейшие трудности с обеспечением топливом. Телеканал CNN заявил, что стоящие за атакой хакеры могут быть связаны с Россией. В российской Службе внешней разведки подобные обвинения назвали бредом.