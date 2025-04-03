Ижевск. Удмуртия. В 1 РКБ специалисты отделения сосудистой хирургии впервые провели биопсию височной артерии пациентке с подозрением на гигантоклеточный артериит – опасное воспалительное заболевание сосудов. Об этом сообщается в группе больницы в VK

Пациентка жаловалась на стремительную потерю зрения на один глаз. После совместного осмотра врачи заподозрили гигантоклеточный (височный) артериит – заболевание, требующее экстренной диагностики и лечения.

Специалисты выполнили биопсию височной области, так как это единственный способ подтвердить или исключить заболевание.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей. При подтверждении диагноза ей будет назначена иммуносупрессивная терапия, которая позволит сохранить зрение на парном глазу и предотвратит системные осложнения.