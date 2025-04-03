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Ижевские врачи впервые выполнили биопсию височной артерии для диагностики опасного заболевания

11:47, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские врачи впервые выполнили биопсию височной артерии для диагностики опасного заболевания
11:47, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#здравоохранение
Источник фото: 1 РКБ
204
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Это позволит поставить пациентке точный диагноз.

Ижевск. Удмуртия. В 1 РКБ специалисты отделения сосудистой хирургии впервые провели биопсию височной артерии пациентке с подозрением на гигантоклеточный артериит – опасное воспалительное заболевание сосудов. Об этом сообщается в группе больницы в VK

Пациентка жаловалась на стремительную потерю зрения на один глаз. После совместного осмотра врачи заподозрили гигантоклеточный (височный) артериит – заболевание, требующее экстренной диагностики и лечения.

 

Специалисты выполнили биопсию височной области, так как это единственный способ подтвердить или исключить заболевание.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей. При подтверждении диагноза ей будет назначена иммуносупрессивная терапия, которая позволит сохранить зрение на парном глазу и предотвратит системные осложнения.

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11:47, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#здравоохранение