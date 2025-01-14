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В Ижевске и Воткинске откроются новые отделения для медицинской реабилитации участников СВО

10:23, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске и Воткинске откроются новые отделения для медицинской реабилитации участников СВО
10:23, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#здравоохранение
Источник фото: ИА «Сусанин»
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За минувший год в Удмуртии реабилитацию прошли более 200 бойцов. 

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске и Воткинске откроются новые отделения медицинской реабилитации для участников СВО. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в регионе.

Отделения откроются в ижевских больницах №7 и №8, а также в Воткинской городской больнице. Продолжится работа по направлению бойцов в Федеральные медицинские центры и на курорты. Кроме того, с 2025 года участникам СВО будет проводиться бесплатное зубопротезирование. В Можгинском, Глазовском и Шарканском районах будут открыты специализированные отделения.

Глава Удмуртии отметил, что в 2024 году медицинскую помощь получили более тысячи участников СВО, расширенную диспансеризацию прошли более 600 ветеранов, а медицинскую реабилитацию - более 200 человек.

10:23, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#здравоохранение