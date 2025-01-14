В Ижевске и Воткинске откроются новые отделения для медицинской реабилитации участников СВО

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске и Воткинске откроются новые отделения медицинской реабилитации для участников СВО. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в регионе.

Отделения откроются в ижевских больницах №7 и №8, а также в Воткинской городской больнице. Продолжится работа по направлению бойцов в Федеральные медицинские центры и на курорты. Кроме того, с 2025 года участникам СВО будет проводиться бесплатное зубопротезирование. В Можгинском, Глазовском и Шарканском районах будут открыты специализированные отделения.

Глава Удмуртии отметил, что в 2024 году медицинскую помощь получили более тысячи участников СВО, расширенную диспансеризацию прошли более 600 ветеранов, а медицинскую реабилитацию - более 200 человек.