В Удмуртии количество заболевших гриппом выросло до 47 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число заболевших гриппом в новом сезоне увеличилось до 47 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«Случаи заболевания регистрировались в Вавожском, Сюмсинском, Увинском, Завьяловском районах, а также в городах Ижевск, Глазов», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 января 2025 года в Удмуртии зарегистрировали первый лабораторно подтверждённый случай заражения гриппом в новом сезоне. Тогда заболел ребёнок из Ижевска.

Также за последнюю неделю выросло число заболевших ОРВИ – оно составило 10280 человек. Наибольшие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Завьяловском и Малопургинском районах, а также в Ижевске и Можге.

Жителям Удмуртии рекомендуют соблюдать меры профилактики простудных заболеваний.