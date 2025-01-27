Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Удмуртии количество заболевших гриппом выросло до 47 человек

17:35, 27 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии количество заболевших гриппом выросло до 47 человек
17:35, 27 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ\n#здоровье\n#здравоохранение
Источник фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
36
0

Первый случай заражения в этом сезоне произошёл 16 января.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число заболевших гриппом в новом сезоне увеличилось до 47 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«Случаи заболевания регистрировались в Вавожском, Сюмсинском, Увинском, Завьяловском районах, а также в городах Ижевск, Глазов», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 января 2025 года в Удмуртии зарегистрировали первый лабораторно подтверждённый случай заражения гриппом в новом сезоне. Тогда заболел ребёнок из Ижевска.

Также за последнюю неделю выросло число заболевших ОРВИ – оно составило 10280 человек. Наибольшие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Завьяловском и Малопургинском районах, а также в Ижевске и Можге.

Жителям Удмуртии рекомендуют соблюдать меры профилактики простудных заболеваний.

17:35, 27 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ\n#здоровье\n#здравоохранение