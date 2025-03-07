Глазов. Удмуртия. Глава федерального Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ветхой крыше в одной из глазовских больниц. Поводом для вмешательства стали сообщения в СМИ и социальных сетях о проблемах в медучреждении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за протекающей крыши на стенах и потолке образовалась плесень, осыпается штукатурка. Также в изношенном состоянии оказались инженерные системы. Утверждается, что профильные структуры не приняли мер для устранения нарушений, что вынуждает пациентов находиться в потенциально опасных условиях.

Следователи Удмуртии уже ведут процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Рустаму Тугушеву предоставить информацию об обстоятельствах, выявленных в ходе предварительной проверки, а по завершении расследования — доложить о его результатах.