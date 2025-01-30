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Урологи 1 РКБ в Ижевске провели сложную пластику уретры участнику СВО

15:10, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Урологи 1 РКБ в Ижевске провели сложную пластику уретры участнику СВО
15:10, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#здравоохранение
Источник фото: Татьяна Чуракова
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Мужчина получил множественный перелом костей таза после наезда техники. 

Ижевск. Удмуртия. Специалисты 1-й Республиканской клинической больницы в Ижевске провели успешную операцию по пластике уретры участнику спецоперации. ОБ этом сообщила вице-премьер Татьяна Чуракова. 

У мужчины диагностировали множественный перелом костей таза в результате наезда транспортного средства. Бойцу требовалось восстановление протяжённого 5-сантиметрового участка задней уретры.

«Операция прошла успешно благодаря высокому уровню профессионализма врачей, это создает благоприятные условия для быстрого и полного восстановления пациента, ускоряют возвращение к привычной жизни», — написала Чуракова. 

Сейчас пациент восстанавливается. 

15:10, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#здравоохранение