Ижевск. Удмуртия. Специалисты 1-й Республиканской клинической больницы в Ижевске провели успешную операцию по пластике уретры участнику спецоперации. ОБ этом сообщила вице-премьер Татьяна Чуракова.

У мужчины диагностировали множественный перелом костей таза в результате наезда транспортного средства. Бойцу требовалось восстановление протяжённого 5-сантиметрового участка задней уретры.

«Операция прошла успешно благодаря высокому уровню профессионализма врачей, это создает благоприятные условия для быстрого и полного восстановления пациента, ускоряют возвращение к привычной жизни», — написала Чуракова.

Сейчас пациент восстанавливается.