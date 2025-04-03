Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Республиканской офтальмологической клинической больнице открылся специализированный кабинет, в котором будет оказываться помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Кабинет работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

«В кабинете проводится скрининг и диагностика заболеваний глаз, при необходимости пациент направляется на дополнительные обследования к другим специалистам», – рассказали в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2025 года специалисты Республиканской офтальмологической клинической больницы помогли 34 участникам спецоперации.