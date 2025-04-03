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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске в Республиканской офтальмологии появился специализированный кабинет для участников СВО

11:39, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске в Республиканской офтальмологии появился специализированный кабинет для участников СВО
11:39, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#ветераны СВО\n#Минздрав Удмуртии
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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Кабинет работает пять дней в неделю с 08:00 до 16:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Республиканской офтальмологической клинической больнице открылся специализированный кабинет, в котором будет оказываться помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Кабинет работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

«В кабинете проводится скрининг и диагностика заболеваний глаз, при необходимости пациент направляется на дополнительные обследования к другим специалистам», – рассказали в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2025 года специалисты Республиканской офтальмологической клинической больницы помогли 34 участникам спецоперации.

 

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11:39, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#ветераны СВО\n#Минздрав Удмуртии