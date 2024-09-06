Суд обязал республиканский Минздрав обеспечить жителя Удмуртии дорогостоящим лекарством

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии через суд добился выдачи положенного ему многомиллионного лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России

32-летний мужчина страдает спинальной мышечной атрофией, в результате чего у него нарушена работа мускулатуры ног, головы и шеи. Без своевременного лечения заболевание смертельно опасно.

Врачи назначили мужчине инъекции «Нусинерсена». Две упаковки лекарства стоят 11,2 млн рублей. Пациент так и не получил препарат. Чтобы добиться выдачи он обратился в суд.

Минздрав обязали обеспечить пациента необходимым лекарством.

Судебные приставы привлекли Минздрав к административной ответственности и взыскали с него исполнительный сбор в размере 50 тыс. рублей.

Пациент получил необходимый препарат.

«Меры принудительного исполнения подвигли региональное министерство здравоохранения разработать проект распоряжения об увеличении ассигнований в целях своевременного обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Правительство Удмуртской Республики поддержало эту инициативу и необходимая сумма поступила в бюджет», — комментирует заместитель начальника регионального отделения ГМУ ФССП России Татьяна Хазиева.