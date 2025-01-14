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Главной задачей здравоохранения Удмуртии в 2025 году станет увеличение продолжительности жизни населения

10:47, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Главной задачей здравоохранения Удмуртии в 2025 году станет увеличение продолжительности жизни населения
10:47, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
444
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Источник фото: ИА «Сусанин»
444
0

Также во главе угла будет профилактика онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в республике определил главные задачи для регионального здравоохранения. 

Так, в 2025 году будет сделан упор на увеличение ожидаемой продолжительности жизни, профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

«План на 2025 год — диспансеризация 90% взрослого населения республики. Это наша общая комплексная задача, в том числе для глав городов и районов», — отметил глава региона. 

10:47, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
444
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение