Главной задачей здравоохранения Удмуртии в 2025 году станет увеличение продолжительности жизни населения

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада о положении дел в республике определил главные задачи для регионального здравоохранения.

Так, в 2025 году будет сделан упор на увеличение ожидаемой продолжительности жизни, профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«План на 2025 год — диспансеризация 90% взрослого населения республики. Это наша общая комплексная задача, в том числе для глав городов и районов», — отметил глава региона.