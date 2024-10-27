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Министру здравоохранения Удмуртии вынесли административное предупреждение

12:47, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Министру здравоохранения Удмуртии вынесли административное предупреждение
12:47, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
301
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#КоАП\n#административная ответственность\n#здравоохранение
Источник фото: unsplash.com (Myriam Zilles)
301
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Предпринимателю несвоевременно выплатили более 5 млн рублей по госконтракту.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к административному наказанию в виде предупреждения министра здравоохранения Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуратура выявила нарушение прав предпринимателей при исполнении госконтракта. Министр несвоевременно выплатил более 5 млн рублей юридическому лицу, поставляющему лекарственные препараты.

За это ему было вынесено административное предупреждение по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд»).

12:47, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#КоАП\n#административная ответственность\n#здравоохранение