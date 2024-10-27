Министру здравоохранения Удмуртии вынесли административное предупреждение

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к административному наказанию в виде предупреждения министра здравоохранения Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуратура выявила нарушение прав предпринимателей при исполнении госконтракта. Министр несвоевременно выплатил более 5 млн рублей юридическому лицу, поставляющему лекарственные препараты.

За это ему было вынесено административное предупреждение по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд»).