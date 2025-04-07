Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год провели 695 хирургических ампутаций нижних конечностей. Об этом говорилось в одном из докладов заседания общества хирургов, онкологов, колопроктологов, эндоскопистов и патологоанатомов республики. Данные статистики оказались в распоряжении «Сусанина».

Из этого числа ампутаций 319 были выполнены на уровне бедра (по поводу диабета 127), а ампутаций на уровне голени и стопы — 376 (по поводу диабета 266).

При этом, в 2023 году в общей сложности было проведено 503 ампутации, в 2022 — 690, в 2021 — 458, а в 2020 — 474.