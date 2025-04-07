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В Удмуртии выросло число ампутаций нижних конечностей

12:14, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выросло число ампутаций нижних конечностей
12:14, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
519
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Источник фото: unsplash.com
519
0

Всего за 2024 год в республике зарегистрировано 695 хирургических ампутаций различных частей ног. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год провели 695 хирургических ампутаций нижних конечностей. Об этом говорилось в одном из докладов заседания общества хирургов, онкологов, колопроктологов, эндоскопистов и патологоанатомов республики. Данные статистики оказались в распоряжении «Сусанина». 

Из этого числа ампутаций 319 были выполнены на уровне бедра (по поводу диабета 127), а ампутаций на уровне голени и стопы — 376 (по поводу диабета 266). 

При этом, в 2023 году в общей сложности было проведено 503 ампутации, в 2022 — 690, в 2021 — 458, а в 2020 — 474. 

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12:14, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
519
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение