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В Воткинске после капремонта открылась Станция скорой медицинской помощи

17:02, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Воткинске после капремонта открылась Станция скорой медицинской помощи
17:02, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#скорая помощь\n#Воткинский район
Источник фото: Алексей Заметаев «ВКонтакте»
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На обновление потратили 30 млн рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске завершился капитальный ремонт Станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, с 1 марта 2025 года станция обслуживает Воткинск, Воткинский и Шарканский районы. Всего на ремонт было выделено 30 млн рублей.

«В результате проведенной реконструкции появились светлые просторные кабинеты, конференц-зал, две душевые комнаты, оборудованы комнаты отдыха, столовой», – говорится в сообщении.

Помимо этого, заменены инженерные коммуникации, переделана кровля здания, установлена современная вентиляция, обустроены вместительные боксы для автотранспорта.

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17:02, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
95
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#скорая помощь\n#Воткинский район