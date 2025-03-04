Воткинск. Удмуртия. В Воткинске завершился капитальный ремонт Станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, с 1 марта 2025 года станция обслуживает Воткинск, Воткинский и Шарканский районы. Всего на ремонт было выделено 30 млн рублей.

«В результате проведенной реконструкции появились светлые просторные кабинеты, конференц-зал, две душевые комнаты, оборудованы комнаты отдыха, столовой», – говорится в сообщении.

Помимо этого, заменены инженерные коммуникации, переделана кровля здания, установлена современная вентиляция, обустроены вместительные боксы для автотранспорта.