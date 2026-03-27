Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 марта вновь зафиксировали рекорд по максимальной температуре воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В четверг воздух в Ижевске прогрелся до +13,7 градусов по Цельсию. Это значение на 3,5 градуса превысило рекорд, установленный 26 марта 2021 года, — +10,2 градуса.

Напомним, на метеостанции «Ижевск» уже четыре дня подряд бьются погодные рекорды. Новые максимальные значения температуры воздуха фиксируют с 23 марта.