Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 23 марта на метеостанции «Ижевск» был побит температурный рекорд. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Предыдущий рекорд этой даты держался с 2002 года, когда столбик термометра на метеостанции Ижевска показал 10,1 градуса по Цельсию. В 2026 году показатель вырос на 0,8 градуса — до +10,9. Таким образом, 23 марта этого года стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Напомним, в Ижевске рекордная температура была и 18 марта.