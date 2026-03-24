В Удмуртии вновь побит температурный рекорд

10:35, 24 марта, 2026
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#рекорд\n#весна
Источник фото: ИИ
На этот раз максимальный показатель зафиксировали 23 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 23 марта на метеостанции «Ижевск» был побит температурный рекорд. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Предыдущий рекорд этой даты держался с 2002 года, когда столбик термометра на метеостанции Ижевска показал 10,1 градуса по Цельсию. В 2026 году показатель вырос на 0,8 градуса — до +10,9. Таким образом, 23 марта этого года стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. 

Напомним, в Ижевске рекордная температура была и 18 марта

