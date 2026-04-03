Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 апреля обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В четверг в Ижевске воздух прогрелся до +16,6 градусов по Цельсию. В результате на метеостанции обновился суточный рекорд, который держался с 1983 года. Тогда 2 апреля в Ижевске потеплело до +12,5 градусов.

Напомним, что 1 апреля в Ижевске также был обновлён суточный рекорд. А в марте на столичной метеостанции было зафиксировано 14 абсолютных рекордов максимальной температуры воздуха.