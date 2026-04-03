В Ижевске 2 апреля обновился температурный рекорд, который держался более 40 лет

09:45, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске 2 апреля обновился температурный рекорд, который держался более 40 лет
09:45, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск #Удмуртия #весна #тепло #температура воздуха #рекорд
Источник фото: ИА «Сусанин»
259
0

Разница с предыдущим результатом составила 4,1 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 апреля обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В четверг в Ижевске воздух прогрелся до +16,6 градусов по Цельсию. В результате на метеостанции обновился суточный рекорд, который держался с 1983 года. Тогда 2 апреля в Ижевске потеплело до +12,5 градусов. 

Напомним, что 1 апреля в Ижевске также был обновлён суточный рекорд. А в марте на столичной метеостанции было зафиксировано 14 абсолютных рекордов максимальной температуры воздуха. 

09:45, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
259
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#тепло\n#температура воздуха\n#рекорд