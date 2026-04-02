В зоопарке Ижевска фламинго выпустили на улицу

16:40, 02 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#птицы\n#весна
Источник фото: зоопарк Удмуртии
Температура воздуха позволила открыть уличный вольер для этих птиц.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии фламинго теперь выпускают погулять на улицу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Установившаяся температура воздуха позволила выпустить этих теплолюбивых птиц в открытый вольер.

Отмечается, что для фламинго это не первая весна, поэтому они уже сами решают, сколько хотят наслаждаться весенним солнышком. Дверь в тёплый вольер для них всегда открыта. 

