Воздух прогрелся до +11,4 градусов.
Ижевск. Удмуртия. Рекорд максимальной температуры воздуха вновь зафиксировали в Ижевске. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
29 марта на метеостанции «Ижевск» потеплело до +11,4 градусов по Цельсию. В результате оказался побит рекорд 2020 года, когда 29 марта столбик термометра показал +10,8 градусов.
Напомним, что 28 марта сразу на нескольких метеостанциях Удмуртии обновились многолетние рекорды.
