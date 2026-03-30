Ижевск. Удмуртия. Рекорд максимальной температуры воздуха вновь зафиксировали в Ижевске. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

29 марта на метеостанции «Ижевск» потеплело до +11,4 градусов по Цельсию. В результате оказался побит рекорд 2020 года, когда 29 марта столбик термометра показал +10,8 градусов.

Напомним, что 28 марта сразу на нескольких метеостанциях Удмуртии обновились многолетние рекорды.