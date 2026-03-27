Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась весенняя уборка улиц от скопившегося за зиму смёта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Для удаления грязи вдоль обочин уже вышли уличные пылесосы. Параллельно бригады ручного труда убирают случайный мусор с газонов, который вытаивает после зимы.

Более масштабные работы начнутся в апреле, когда установится стабильная плюсовая температура. Подрядчики приступят к мойке остановок, ремонту и покраске дорожных ограждений. Традиционно к майским праздникам запланирована мойка магистральных дорог.

Кроме того, определены три даты для проведения генеральной уборки Ижевска: 11, 18 и 25 апреля. В любой из этих дней к наведению порядка приглашают присоединиться трудовые коллективы и активных жителей многоквартирных домов — они смогут очистить прилегающие территории, парки, скверы и городские леса.

