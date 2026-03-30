Ижевск. Удмуртия. Температурный фон в Удмуртии близок к нормам последней декады апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

На текущей неделе температура воздуха в республике сохранится выше среднемноголетних значений.

В первые дни рабочей недели ожидается сухая и тёплая погода. Ночью 31 марта и 1 апреля столбик термометра будет показывать -4…+1 градус по Цельсию, а днём станет подниматься до +12...+17 градусов.

2 и 3 апреля высока вероятность локальных дождей. Ночью ожидается -2...+3 градусов, днём в четверг потеплеет до +13...+18 градусов, а в пятницу — до +11...+16 градусов.