Первые дожди могут пройти в Удмуртии на текущей неделе

12:10, 30 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#весна\n#Дождь
Источник фото: ИА «Сусанин»
Максимально воздух прогреется до +18 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Температурный фон в Удмуртии близок к нормам последней декады апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

На текущей неделе температура воздуха в республике сохранится выше среднемноголетних значений. 

В первые дни рабочей недели ожидается сухая и тёплая погода. Ночью 31 марта и 1 апреля столбик термометра будет показывать -4…+1 градус по Цельсию, а днём станет подниматься до +12...+17 градусов. 

2 и 3 апреля высока вероятность локальных дождей. Ночью ожидается -2...+3 градусов, днём в четверг потеплеет до +13...+18 градусов, а в пятницу — до +11...+16 градусов.  

