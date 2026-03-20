Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в середине марта завершилась метеорологическая зима. Об этом рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова в своём ТГ-канале.

«Напомню, у метеорологов зима заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной. Согласно климатическим нормам, в Удмуртии это обычно происходит на стыке марта и апреля», — пояснила эксперт.

За месяц в Ижевске было обновлено шесть суточных рекордов тепла. Максимальная температура поднималась до +11,5°С. За март снежный покров в республике сократился на 16-25 см.

