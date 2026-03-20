Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии раньше срока завершилась метеорологическая зима

16:21, 20 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии раньше срока завершилась метеорологическая зима
16:21, 20 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
113
0

Среднесуточная температура воздуха поднялась выше нуля градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в середине марта завершилась метеорологическая зима. Об этом рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова в своём ТГ-канале.

«Напомню, у метеорологов зима заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной. Согласно климатическим нормам, в Удмуртии это обычно происходит на стыке марта и апреля», — пояснила эксперт.

За месяц в Ижевске было обновлено шесть суточных рекордов тепла. Максимальная температура поднималась до +11,5°С. За март снежный покров в республике сократился на 16-25 см.

Напомним, в выходные в Удмуртии прогнозируют тёплую погоду.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:21, 20 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#погода