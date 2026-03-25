Ижевск. Удмуртия. Рекордное значение температуры воздуха зафиксировали в Ижевске 24 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

На метеостанции «Ижевск» 24 марта столбик термометра поднялся до +9,8 градусов. Это на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2023 году.

Напомним, что 23 марта в столице Удмуртии также был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты. В понедельник на метеостанции «Ижевск» потеплело до +10,9 градусов.