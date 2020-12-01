В Сарапуле ищут источник неприятного запаха, появляющегося в разных микрорайонах

В городе промыли 16 км канализационных сетей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле пытаются найти источник неприятного запаха. Об этом сообщает пресс-служба города.

В течение двух месяцев запах появляется в разных микрорайонах Сарапула. Специалисты взяли пробы из русел Камы и Большой Сарапулки, но результаты не подтвердили наличие посторонних примесей.

Сарапульский водоканал проверил работу 7 насосных станций, обследовал канализационный выпуск в русло Большой Сарапулки, отремонтировал 100 колодцев, промыл 16 км канализационных сетей.

2 декабря комиссия выедет на очистные сооружения вблизи деревни Юшково.