Сельхозпроизводство Удмуртии по итогам 2017 года увеличится на 7%

В этом году прогнозируется, что рост производства агрокомплекса составит 74,9 млрд рублей, это на 5,2 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.

Ижевск. Удмуртия. Производство агропромышленного комплекса Удмуртии в 2017 году увеличится на 7,4%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Такими прогнозами глава Удмуртии Александр Бречалов поделился с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. По словам Бречалова, в этом году объем сельскохозяйственного производства составит 74,9 млрд рублей, что на 5,2 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.

«Мы ежегодно наблюдаем рост производства молочной продукции. Молокоперерабатывающая отрасль в республике среди пищевых отраслей является экономически наиболее стабильной. Предприятия отрасли динамично развиваются, вводят в эксплуатацию новые производственные мощности», - обозначил Александр Бречалов.

Отметим, что сегодня уровень самообеспеченности республики по молоку и молочным продуктам превышает 140%.