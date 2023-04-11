Удмуртия оказалась в лидерах Приволжья по уровню задолженности населения по кредитам

Ижевск. Удмуртия. По данным Центробанка России, в феврале 2023 года населению Удмуртии выдано кредитов на 15,4 млрд рублей. Как передаёт пресс-служба Удмуртстата, это на 4% меньше, чем год назад, но на 14% больше, чем в январе 2023 года.

Задолженность населения Удмуртии по кредитам выросла за месяц на 2,9 млрд рублей и составила 284,7 млрд рублей.

На 1 марта объём вкладов населения республики составил 229,7 млрд рублей. За февраль счета жителей республики пополнились на 7,3 млрд рублей, тогда как в феврале 2022 года — на 0,7 млрд рублей.

На начало марта объём задолженности по кредитам превысил сумму вкладов на 55,1 млрд рублей или на четверть, то есть на каждый рубль долгов по кредитам приходится 81 копейка сбережений, годом ранее — 76 копеек.

Если задолженность по кредитам выросла по сравнению с началом марта 2022 года на 10,3%, то сумма вкладов выросла на 16,8%.

Удмуртия в этом году лидирует в Приволжском федеральном округе по уровню задолженности населения по кредитам, взятым в банках – 197,4 тыс. рублей в среднем на каждого жителя, в Республике Татарстан – 197,0 тыс. рублей. Меньше всего задолженность по кредитам у населения Республики Мордовия (127,8 тыс. рублей на каждого).

Для погашения среднего уровня кредитной задолженности жителей Удмуртии хватит примерно 6,3 среднемесячного денежного дохода, сложившегося в 2022 году, жителей Татарстана – 4,3 дохода, Мордовии – 5,0 месячного дохода.