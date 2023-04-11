Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Удмуртия оказалась в лидерах Приволжья по уровню задолженности населения по кредитам

11:30, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия оказалась в лидерах Приволжья по уровню задолженности населения по кредитам
11:30, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
344
0
#Удмуртия\n#кредиты\n#долги
Фото: unsplash.com (Konstantin Evdokimov)
344
0

В среднем каждый житель республики «должен банкам» по 197 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. По данным Центробанка России, в феврале 2023 года населению Удмуртии выдано кредитов на 15,4 млрд рублей. Как передаёт пресс-служба Удмуртстата, это на 4% меньше, чем год назад, но на 14% больше, чем в январе 2023 года.

Задолженность населения Удмуртии по кредитам выросла за месяц на 2,9 млрд рублей и составила 284,7 млрд рублей.

На 1 марта объём вкладов населения республики составил 229,7 млрд рублей. За февраль счета жителей республики пополнились на 7,3 млрд рублей, тогда как в феврале 2022 года — на 0,7 млрд рублей.

На начало марта объём задолженности по кредитам превысил сумму вкладов на 55,1 млрд рублей или на четверть, то есть на каждый рубль долгов по кредитам приходится 81 копейка сбережений, годом ранее — 76 копеек.

Если задолженность по кредитам выросла по сравнению с началом марта 2022 года на 10,3%, то сумма вкладов выросла на 16,8%.

Удмуртия в этом году лидирует в Приволжском федеральном округе по уровню задолженности населения по кредитам, взятым в банках – 197,4 тыс. рублей в среднем на каждого жителя, в Республике Татарстан – 197,0 тыс. рублей. Меньше всего задолженность по кредитам у населения Республики Мордовия (127,8 тыс. рублей на каждого).

Для погашения среднего уровня кредитной задолженности жителей Удмуртии хватит примерно 6,3 среднемесячного денежного дохода, сложившегося в 2022 году, жителей Татарстана – 4,3 дохода, Мордовии – 5,0 месячного дохода.

11:30, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
344
0
#Удмуртия\n#кредиты\n#долги