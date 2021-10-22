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Удмуртия получит кредит на строительство нового аэропорта

10:10, 22 октября, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртия получит кредит на строительство нового аэропорта
10:10, 22 октября, 2021
Андрей Бирюков
243
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#аэропорт
Фото: ИА Сусанин
243
0

Работы планируют начать после 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Правительство России одобрило Удмуртии инфраструктурный кредит в размере 800 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Российской Федерации.

Удмуртская Республика получит 800 млн рублей для строительства нового аэропорта с международным пунктом пропуска, что позволит увеличить поток туристов в регион. Помимо Удмуртии средства получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Крым, Кемеровская, Ивановская и Псковская области.

Напомним, о реконструкции ижевского аэропорта говорят несколько лет. В 2020 году жители республики выбрали дизайн нового здания. Работы планируют начать после 2022 года.

Также отметим, что с начала 2021 года ижевский аэропорт обслужил 405,5 тыс. пассажиров. Это почти в 2 раза больше, чем год назад. Из воздушной гавани Удмуртии лайнеры вылетали более 2 200 раз.

10:10, 22 октября, 2021
Андрей Бирюков
243
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#аэропорт
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