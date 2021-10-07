Пассажиропоток на рейсах «Ижавиа» превысил доковидные показатели

Услугами авиакомпании с начала года воспользовались более 200 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Пассажиропоток на рейсах компании «Ижавиа» в полтора раза превысил уровень 2020 года. За прошедшие 9 месяцев услугами авиаперевозчика воспользовались 228,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба предприятия.

По числу перевезенных пассажиров «Ижавиа» на 7% превысила показатели эпидемиологически спокойного 2019 года. С января 2021 года авиакомпания выполнила 1932 рейса, что на 42% больше, чем за аналогичной период прошлого года.

Традиционно пик авиапутешествий приходится на лето. В июне-августе из Ижевска в путь на самолетах отправились более 100 тыс. пассажиров, которые пролетели над землей 2,2 млн км.

В целом с начала 2021 года ижевский аэропорт обслужил 405,5 тысяч пассажиров. Это почти в 2 раза больше, чем год назад. Из воздушной гавани Удмуртии лайнеры вылетали более 2 200 раз.

Наиболее востребованными в этом году остались рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В курортных направлениях самым популярным рейсом стал борт «Ижевск-Сочи».