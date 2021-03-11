Ижевчанка отдала мошенникам 377 тыс рублей, поверив в историю о компенсации за вложенные в финансовую пирамиду деньги

Афера произошла под предлогом компенсации за вложенные ваучеры.

Ижевск. Удмуртия. Под предлогом компенсации за вложенные ваучеры у пенсионерки из Ижевска похитили 377 тыс. рублей.

Пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртской Республике информирует, что неизвестный мужчина позвонил 72-летней жительнице Ижевска с сообщением о положенной ей компенсации в размере 900 тыс. рублей за вложенные в финансовую пирамиду ваучеры. Он пояснил, что для получения денег необходимо открыть счет в банке и внести на него 27 тыс. рублей.

Следуя указаниям звонившего, пенсионерка перевела деньги. В течение нескольких дней женщине звонили неизвестные и сообщали о необходимости оплаты налога, услуг юриста и других услуг. Пенсионерка перевела злоумышленникам в общей сложности 377 тыс. рублей, при этом оформив несколько кредитов в банках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время полицейскими устанавливаются лица, причастные к его совершению.