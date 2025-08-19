Можга. Удмуртия. Вечером 18 августа в селе Пычас Можгинского района произошло ДТП с участием легковушки и питбайка, за рулём которого был подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 16-летний парень, уже имевший проблемы с законом из-за управления мототехникой без прав, вновь сел за руль и попал в аварию.

Около 18:20 у дома №1 на улице Новой автомобиль «Chery Tiggo» под управлением 40-летней женщины столкнулся с питбайком «Motoland», которым управлял несовершеннолетний, не имеющий водительского удостоверения. В момент ДТП с ним находился 16-летний пассажир без защитного шлема. Оба подростка получили травмы и были госпитализированы.

Это уже второе нарушение молодого водителя питбайка. В апреле 2025 года сотрудники ГИБДД останавливали его за управление мототехникой без прав. Тогда на него составили административный протокол. Питбайк отправили на штрафстоянку, а подростка — отстранили от управления. Однако, как пояснил отец юноши, сын вновь взял ключи без разрешения.