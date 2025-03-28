Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 28 марта горело здание торгово-офисного центра «Дом моделей» на улице Ворошилова. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило ранним утром. В пристрое загорелся аптечный павильон. Прибывшим пожарным удалось не допустить распространения огня на другие помещения.

К 7 утра пожар был потушен. Площадь возгорания составила около 60 кв. м. Никто не пострадал.