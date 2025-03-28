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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Здание «Дом моделей» горело в Ижевске

07:43, 28 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Здание «Дом моделей» горело в Ижевске
07:43, 28 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
164
0
#происшествия\n#Ижевск\n#пожар\n#Удмуртия
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Возгорание произошло на первых этажах пристроя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 28 марта горело здание торгово-офисного центра «Дом моделей» на улице Ворошилова. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило ранним утром. В пристрое загорелся аптечный павильон. Прибывшим пожарным удалось не допустить распространения огня на другие помещения.

К 7 утра пожар был потушен. Площадь возгорания составила около 60 кв. м. Никто не пострадал.

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07:43, 28 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
164
0
#происшествия\n#Ижевск\n#пожар\n#Удмуртия