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В Удмуртии пошёл пятый день поисков пропавшего на реке Сива мальчика

12:03, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии пошёл пятый день поисков пропавшего на реке Сива мальчика
12:03, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#поиск детей\n#происшествия
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
68
0

Водолазы пойдут вниз по течению.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии на реке Сива вновь ведутся работы по поиску пропавшего мальчика. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Водолазы снова приступили к обследованию водоёма. В этот раз они проверят дно реки от места завершения поисков 30 марта и поплывут вниз по течению. 

Глава Воткинского района Айрат Газимзянов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что мальчика ищут десятки волонтёров. Пока разыскные мероприятия не принесли результатов, но к ним могут присоединиться все желающие.

«Сегодня поиски продолжаются. Чем больше людей будет в них задействовано — тем больше шансов найти Артемия. Если вы готовы присоединиться к волонтёрскому движению, позвоните координатору по тел. +79127599381», — пишет Айрат Газимзянов.

Напомним, что двое мальчиков 10 и 11 лет днём 27 марта вышли из дома и не вернулись. По факту исчезновения детей возбудили уголовное дело. 28 марта водолазы обнаружили тело одного из пропавших мальчиков.  

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12:03, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#поиск детей\n#происшествия