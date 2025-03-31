Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии на реке Сива вновь ведутся работы по поиску пропавшего мальчика. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Водолазы снова приступили к обследованию водоёма. В этот раз они проверят дно реки от места завершения поисков 30 марта и поплывут вниз по течению.

Глава Воткинского района Айрат Газимзянов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что мальчика ищут десятки волонтёров. Пока разыскные мероприятия не принесли результатов, но к ним могут присоединиться все желающие.

«Сегодня поиски продолжаются. Чем больше людей будет в них задействовано — тем больше шансов найти Артемия. Если вы готовы присоединиться к волонтёрскому движению, позвоните координатору по тел. +79127599381», — пишет Айрат Газимзянов.

Напомним, что двое мальчиков 10 и 11 лет днём 27 марта вышли из дома и не вернулись. По факту исчезновения детей возбудили уголовное дело. 28 марта водолазы обнаружили тело одного из пропавших мальчиков.