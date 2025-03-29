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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Женщину насмерть сбили на трассе в Удмуртии

10:59, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Женщину насмерть сбили на трассе в Удмуртии
10:59, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
193
0
#ДТП\n#происшествия\n#Удмуртия\n#пешеходы
Источник фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии
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Она находилась на проезжей части.

Удмуртия. Женщину насмерть сбили на трассе в Удмуртии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел 29 марта около 00:30 минут. На 54 км автодороги «Ижевск–Сарапул» 37-летняя водитель автомобиля «Рено Логан» наехала на женщину. По предварительным данным, она находилась на проезжей части без цели перехода.

Пешеход погибла. Отмечается, что на её одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

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10:59, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
193
0
#ДТП\n#происшествия\n#Удмуртия\n#пешеходы