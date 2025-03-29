Она находилась на проезжей части.
Удмуртия. Женщину насмерть сбили на трассе в Удмуртии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Инцидент произошел 29 марта около 00:30 минут. На 54 км автодороги «Ижевск–Сарапул» 37-летняя водитель автомобиля «Рено Логан» наехала на женщину. По предварительным данным, она находилась на проезжей части без цели перехода.
Пешеход погибла. Отмечается, что на её одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
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