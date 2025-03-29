Удмуртия. Женщину насмерть сбили на трассе в Удмуртии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел 29 марта около 00:30 минут. На 54 км автодороги «Ижевск–Сарапул» 37-летняя водитель автомобиля «Рено Логан» наехала на женщину. По предварительным данным, она находилась на проезжей части без цели перехода.

Пешеход погибла. Отмечается, что на её одежде отсутствовали световозвращающие элементы.