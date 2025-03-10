Ижевск. Удмуртия. В Ижевске лидера ОПГ и его сына, обвиняемых в совершении мошенничества с жильём в особо крупном размере, оставили под стражей. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, по версии органов следствия, с 2021 по 2023 год 65-летний мужчина и его 38-летний сын в составе организованной группы незаконно приобрели права собственности на жилые помещения в Глазове. Причинённый ими ущерб составил около 4 млн рублей.

Отмечается, что инкриминируемые преступления имели заранее спланированный характер с тщательной и детальной подготовкой.

Первомайский суд Ижевска решил продлить меру пресечения до 12 мая.