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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Участников ОПГ в Ижевске оставили под стражей

16:10, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Участников ОПГ в Ижевске оставили под стражей
16:10, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#происшествия\n#мошенничество
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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Мужчины обвиняются в мошенничестве с жильём.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске лидера ОПГ и его сына, обвиняемых в совершении мошенничества с жильём в особо крупном размере, оставили под стражей. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, по версии органов следствия, с 2021 по 2023 год 65-летний мужчина и его 38-летний сын в составе организованной группы незаконно приобрели права собственности на жилые помещения в Глазове. Причинённый ими ущерб составил около 4 млн рублей.

Отмечается, что инкриминируемые преступления имели заранее спланированный характер с тщательной и детальной подготовкой.

Первомайский суд Ижевска решил продлить меру пресечения до 12 мая. 

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16:10, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
199
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#происшествия\n#мошенничество