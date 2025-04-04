Ижевск. Удмуртия. Пожилая женщина и 7-летний велосипедист пострадали в авариях 3 апреля в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первое ДТП случилось напротив дома №19 на улице Майской. Около 13:40 49-летний водитель «Шкода Фабиа» наехал на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вторая авария произошла в 18:30 на территории парковки напротив дома №17/1 на улице Клубной. 27-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 7-летнего мальчика. Ребёнок внезапно выехал на велосипеде из-за припаркованных автомобилей.

В результате ДТП женщина и мальчик получили травмы. Их увезли в больницу.