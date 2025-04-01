Ижевск. Удмуртия. Дорога по улице Орджоникидзе в Ижевске оказалась в воде из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Порыв частного водопровода произошёл вечером 31 марта в районе завода «Нефтемаш». Бригада строительной компании «Эридан» выполняет аварийно-восстановительные работы. К этому привлечены 6 единиц спецтехники.

Водоснабжение отключили в одном нежилом помещении. В жилых домах и социальных объектах этого делать не пришлось.

По состоянию на 05:00 1 апреля порыв локализован. Размытые водой участки временно засыпали.

По улице Орджоникидзе восстановили движение транспорта.