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Вечером 31 марта на улице Орджоникидзе в Ижевске произошёл порыв частного водопровода

07:31, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Вечером 31 марта на улице Орджоникидзе в Ижевске произошёл порыв частного водопровода
07:31, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествия\n#порыв\n#водопровод
Источник фото: администрация Ижевска
287
0

В 5 утра движение транспорта открыли.

Ижевск. Удмуртия. Дорога по улице Орджоникидзе в Ижевске оказалась в воде из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Порыв частного водопровода произошёл вечером 31 марта в районе завода «Нефтемаш». Бригада строительной компании «Эридан» выполняет аварийно-восстановительные работы. К этому привлечены 6 единиц спецтехники. 

Водоснабжение отключили в одном нежилом помещении. В жилых домах и социальных объектах этого делать не пришлось.

По состоянию на 05:00 1 апреля порыв локализован. Размытые водой участки временно засыпали.

По улице Орджоникидзе восстановили движение транспорта. 

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07:31, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествия\n#порыв\n#водопровод