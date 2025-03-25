Юськи. Удмуртия. Отбор почвы проведут на месте разлива нефтепродуктов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минприроды.

Напомним, инцидент произошел утром 25 марта. Около села Юськи опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший нефтепродукты. Произошел частичный разлив.

«Проведем отбор проб почвы. Так как полномочия по контролю объекта возложены на Росприроднадзор, еще утром, в 6:16 мы передали информацию оперативному дежурному. Как сообщают коллеги, их специалисты также выехали», – прокомментировала и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова.

Пока на месте работают спасатели.