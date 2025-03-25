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Отбор почвы проведут на месте разлива нефтепродуктов в Удмуртии

16:56, 25 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Отбор почвы проведут на месте разлива нефтепродуктов в Удмуртии
16:56, 25 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#разлив нефти\n#Удмуртия\n#происшествия\n#природа\n#Минприроды
Источник фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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Сейчас там работают спасатели.

Юськи. Удмуртия. Отбор почвы проведут на месте разлива нефтепродуктов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минприроды.

Напомним, инцидент произошел утром 25 марта. Около села Юськи опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший нефтепродукты. Произошел частичный разлив.

«Проведем отбор проб почвы. Так как полномочия по контролю объекта возложены на Росприроднадзор, еще утром, в 6:16 мы передали информацию оперативному дежурному. Как сообщают коллеги, их специалисты также выехали», – прокомментировала и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова.

Пока на месте работают спасатели. 

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16:56, 25 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
11
0
#разлив нефти\n#Удмуртия\n#происшествия\n#природа\n#Минприроды