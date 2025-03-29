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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Поиск пропавшего на реке Сива в Удмуртии мальчика продолжат 30 марта

17:44, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Поиск пропавшего на реке Сива в Удмуртии мальчика продолжат 30 марта
17:44, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
85
0
#дети\n#Удмуртия\n#происшествия\n#поиск детей
Источник фото: t.me (Шуткин без шуток)
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Ранее тело его друга нашли на дне водоёма.

Воткинск. Удмуртия. Поиск пропавшего в Воткинском районе мальчика продолжат 30 марта. Об этом сообщил глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Водолазы обследовали еще 1 тыс. кв. метров дна реки Сива. Поисковые мероприятия продолжат 30 марта.

«Специалисты провели выпил льда в местах, недоступных для работы водолаза, чтобы обеспечить максимально эффективные условия для поиска. Пропавший ребёнок не найден», – написал Андрей Шуткин.

Напомним, в посёлке Первомайский Воткинского района пропали двое мальчиков 10 и 11 лет. 28 марта тело одного из ребят нашли в реке Сива. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей. Поиски длятся уже третий день.

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17:44, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
85
0
#дети\n#Удмуртия\n#происшествия\n#поиск детей