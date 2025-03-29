Воткинск. Удмуртия. Поиск пропавшего в Воткинском районе мальчика продолжат 30 марта. Об этом сообщил глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Водолазы обследовали еще 1 тыс. кв. метров дна реки Сива. Поисковые мероприятия продолжат 30 марта.

«Специалисты провели выпил льда в местах, недоступных для работы водолаза, чтобы обеспечить максимально эффективные условия для поиска. Пропавший ребёнок не найден», – написал Андрей Шуткин.

Напомним, в посёлке Первомайский Воткинского района пропали двое мальчиков 10 и 11 лет. 28 марта тело одного из ребят нашли в реке Сива. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей. Поиски длятся уже третий день.