Селты. Удмуртия. Водитель «Лады Гранты» погиб в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла 7 апреля около 21:17 на 60 км дороги Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области. По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением, врезался в дорожный знак, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.