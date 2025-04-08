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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водитель «Лады» погиб в Удмуртии

11:15, 08 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Водитель «Лады» погиб в Удмуртии
11:15, 08 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
158
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#ГАИ\n#ДТП\n#происшествия\n#Селтинский район\n#Удмуртия
Источник фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии
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Он врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся.

Селты. Удмуртия. Водитель «Лады Гранты» погиб в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла 7 апреля около 21:17 на 60 км дороги Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области. По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением, врезался в дорожный знак, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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11:15, 08 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
158
0
#ГАИ\n#ДТП\n#происшествия\n#Селтинский район\n#Удмуртия