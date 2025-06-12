Каракулино. Удмуртия. Получивший ожоги пенсионер погиб в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Днем 11 июня в деревне Зуевы Ключи Каракулинского района загорелся одноэтажный деревянный дом. В нём проживала пожилая семейная пара. На момент пожара в доме находился только 76-летний мужчина.

«К сожалению, хозяин получил ожоги различной степени тяжести, когда выбирался из горящего помещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении», – рассказал дознаватель МЧС России Андрей Завьялов.

Огонь уничтожил дом, надворные постройки и автомобиль LADA Niva Travel. Площадь пожара составила 178,5 кв. м. Огнеборцам удалось эвакуировать три 50-литровых газовых баллона.

Причина возгорания устанавливается.