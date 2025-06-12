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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Получивший ожоги пенсионер скончался в Удмуртии

12:39, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Получивший ожоги пенсионер скончался в Удмуртии
12:39, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
108
0
#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#Каракулинский район\n#происшествия\n#пенсионеры
108
0

Он пытался выбраться из горящего дома.

Каракулино. Удмуртия. Получивший ожоги пенсионер погиб в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. 

Днем 11 июня в деревне Зуевы Ключи Каракулинского района загорелся одноэтажный деревянный дом. В нём проживала пожилая семейная пара. На момент пожара в доме находился только 76-летний мужчина.

«К сожалению, хозяин получил ожоги различной степени тяжести, когда выбирался из горящего помещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении», – рассказал дознаватель МЧС России Андрей Завьялов.

Огонь уничтожил дом, надворные постройки и автомобиль LADA Niva Travel. Площадь пожара составила 178,5 кв. м. Огнеборцам удалось эвакуировать три 50-литровых газовых баллона.

Причина возгорания устанавливается.

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12:39, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
108
0
#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#Каракулинский район\n#происшествия\n#пенсионеры