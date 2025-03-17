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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За незаконное лишение свободы сотрудников скорой помощи житель Удмуртии будет лечиться в больнице

11:41, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
За незаконное лишение свободы сотрудников скорой помощи житель Удмуртии будет лечиться в больнице
11:41, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Можга\n#суд\n#происшествия\n#медработники
Источник фото: unsplash.com (Марта Домингес де Гувейя)
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Его освободили от уголовной ответственности.

Можга. Удмуртия. За незаконное лишение свободы сотрудников скорой помощи житель Можги будет лечиться в психиатрической больнице. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, в декабре 2024 года пьяный 44-летний мужчина с кухонным ножом в руках угрожал работникам скорой, оказывающим медицинскую помощь его матери. Обвиняемый не выпускал медработников из жилого помещения. Покинуть дом им удалось только после того, как мужчина потерял бдительность. 

Судебно-психиатрическая экспертиза показала наличие у злоумышленника психического расстройства.

17 марта Можгинский районный суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности. Ему предстоит пройти принудительное лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

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11:41, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
170
0
#Удмуртия\n#Можга\n#суд\n#происшествия\n#медработники