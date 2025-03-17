Можга. Удмуртия. За незаконное лишение свободы сотрудников скорой помощи житель Можги будет лечиться в психиатрической больнице. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, в декабре 2024 года пьяный 44-летний мужчина с кухонным ножом в руках угрожал работникам скорой, оказывающим медицинскую помощь его матери. Обвиняемый не выпускал медработников из жилого помещения. Покинуть дом им удалось только после того, как мужчина потерял бдительность.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала наличие у злоумышленника психического расстройства.

17 марта Можгинский районный суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности. Ему предстоит пройти принудительное лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.