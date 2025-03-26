Всё происходило в одной из гостиниц.
Ижевск. Удмуртия. Пять жителей Ижевска предстанут перед судом за организацию занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Напомним, с ноября 2021 года по февраль 2025 года работники одного из гостиничных комплексов в Первомайском районе содержали притон и предоставляли помещения для занятия проституцией.
Их противоправная деятельность была пресечена 5 февраля.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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