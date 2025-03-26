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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя

15:41, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жители Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя
15:41, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#происшествия\n#проституция
Источник фото: Unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Всё происходило в одной из гостиниц.

Ижевск. Удмуртия. Пять жителей Ижевска предстанут перед судом за организацию занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, с ноября 2021 года по февраль 2025 года работники одного из гостиничных комплексов в Первомайском районе содержали притон и предоставляли помещения для занятия проституцией. 

Их противоправная деятельность была пресечена 5 февраля.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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15:41, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
126
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#происшествия\n#проституция