Ижевск. Удмуртия. Пять жителей Ижевска предстанут перед судом за организацию занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, с ноября 2021 года по февраль 2025 года работники одного из гостиничных комплексов в Первомайском районе содержали притон и предоставляли помещения для занятия проституцией.

Их противоправная деятельность была пресечена 5 февраля.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.