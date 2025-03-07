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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Обвиняемого в призывах к терроризму жителя Ижевска заключили под стражу

15:03, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Обвиняемого в призывах к терроризму жителя Ижевска заключили под стражу
15:03, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#суд\n#происшествия\n#призывы к терроризму\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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Он пробудет там до 5 мая.

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в призывах к терроризму жителя Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества.

В ноябре 2024 года 30-летний обвиняемый, находясь на территории Удмуртии, разместил в интернете публичные призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.

В суде фигурант и его адвокат просили избрать иную, не связанную с изоляцией от общества, меру пресечения. Однако с учётом инкриминируемого преступления обвиняемого заключили под стражу сроком на два месяца, до 5 мая 2025.

 

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15:03, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
41
0
#Удмуртия\n#суд\n#происшествия\n#призывы к терроризму\n#Ижевск