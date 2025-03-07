Он пробудет там до 5 мая.
Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в призывах к терроризму жителя Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества.
В ноябре 2024 года 30-летний обвиняемый, находясь на территории Удмуртии, разместил в интернете публичные призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.
В суде фигурант и его адвокат просили избрать иную, не связанную с изоляцией от общества, меру пресечения. Однако с учётом инкриминируемого преступления обвиняемого заключили под стражу сроком на два месяца, до 5 мая 2025.
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