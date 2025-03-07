Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в призывах к терроризму жителя Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества.

В ноябре 2024 года 30-летний обвиняемый, находясь на территории Удмуртии, разместил в интернете публичные призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти.

В суде фигурант и его адвокат просили избрать иную, не связанную с изоляцией от общества, меру пресечения. Однако с учётом инкриминируемого преступления обвиняемого заключили под стражу сроком на два месяца, до 5 мая 2025.