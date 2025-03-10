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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Троих жителей Узбекистана задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Ижевске

13:59, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Троих жителей Узбекистана задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Ижевске
13:59, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#наркотики\n#МВД Удмуртии\n#происшествия\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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При себе у них обнаружили около 200 свёртков с запрещённым веществом.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Узбекистана задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в феврале иностранцы 2000, 2004 и 2005 года рождения приехали в Ижевск, имея патент на строительные работы. При этом на самом деле они являлись курьерами интернет-магазина. Партии запрещенных веществ злоумышленники фасовали в арендованной квартире, после чего сбывали.

При личном досмотре полицейские обнаружили у них около 200 свертков с синтетическим наркотическим средством. В квартире было найдено аналогичное вещество, а также весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Обвиняемые заключены под стражу. 

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13:59, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
76
0
#Удмуртия\n#наркотики\n#МВД Удмуртии\n#происшествия\n#Ижевск