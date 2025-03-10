Ижевск. Удмуртия. Жителей Узбекистана задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в феврале иностранцы 2000, 2004 и 2005 года рождения приехали в Ижевск, имея патент на строительные работы. При этом на самом деле они являлись курьерами интернет-магазина. Партии запрещенных веществ злоумышленники фасовали в арендованной квартире, после чего сбывали.

При личном досмотре полицейские обнаружили у них около 200 свертков с синтетическим наркотическим средством. В квартире было найдено аналогичное вещество, а также весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Обвиняемые заключены под стражу.