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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии поезд насмерть сбил местного жителя

18:18, 12 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии поезд насмерть сбил местного жителя
18:18, 12 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
29
0
#Удмуртия\n#поезд\n#железная дорога\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба Центрального МСУТ СК России
29
0

Инцидент произошел на перегоне Глазов – Кожиль.

Удмуртия. Житель Удмуртии погиб под колёсами поезда. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, вечером 11 марта на перегоне Глазов – Кожиль поезд сбил местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался.

Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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18:18, 12 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
29
0
#Удмуртия\n#поезд\n#железная дорога\n#происшествия