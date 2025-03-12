Удмуртия. Житель Удмуртии погиб под колёсами поезда. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, вечером 11 марта на перегоне Глазов – Кожиль поезд сбил местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался.

Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.