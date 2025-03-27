Ижевск. Удмуртия. В зимний период 2024-2025 годов в Удмуртии зафиксировали 8 происшествий на льду, в которых погибли 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

«Обстановка на водоёмах достаточно сложная ввиду того, что погода всё теплее, лёд начинает таять, и образуются промоины. Структура льда меняется, он становится более рыхлый, более хрупкий и непрочный», — комментирует начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

Он отметил, что на участке реки Кама от воткинской ГЭС до переправы в Сарапуле видна открытая вода. Чуть ниже по реке есть промоины, и лёд уже не крепкий и не плотный.

В водоёмах со стоячей водой — в водохранилищах, озёрах и прудах — лёд достаточно толстый, но его неоднородная структура опасна.

«Нельзя ни в коем случае выходить на лёд плохого качества. Нужно заботиться о своей безопасности», — заявил Роман Щетников.

Напомним, что последнее происшествие на льду произошло 24 марта. Мужчина шёл на работу через реку Кама, провалился под лёд и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели достали его. Пациента с охлаждением госпитализировали.