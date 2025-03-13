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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Ижевска пытался пронести два ножа в отделение судебных приставов

16:45, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Житель Ижевска пытался пронести два ножа в отделение судебных приставов
16:45, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
86
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#судебные приставы\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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Оставить предметы за пределами здания он отказался.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска пытался пронести два ножа в отделение судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Мужчина пришёл в Октябрьское районное отделение, чтобы узнать о своих задолженностях. Во время досмотра у него нашли два ножа. Ему предложили оставить запрещённые для проноса в здание предметы, однако мужчина отказался.

В отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении.

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16:45, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
86
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#судебные приставы\n#Ижевск