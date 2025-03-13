Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска пытался пронести два ножа в отделение судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Мужчина пришёл в Октябрьское районное отделение, чтобы узнать о своих задолженностях. Во время досмотра у него нашли два ножа. Ему предложили оставить запрещённые для проноса в здание предметы, однако мужчина отказался.

В отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении.