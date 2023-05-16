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Водитель «Нексии» погиб в лобовом столкновении на дороге в Удмуртии

14:21, 16 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Водитель «Нексии» погиб в лобовом столкновении на дороге в Удмуртии
14:21, 16 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
218
0
#Малая Пурга\n#Киясово\n#Бураново\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: vk.com/psch37
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По предварительным данным, мужчина в другом авто уснул за рулем и выехал на встречку.

Малая Пурга. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло 16 мая на дороге Бураново-Киясово в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку, где столкнулся с «Дэу Нексией», за рулем которой находился мужчина 1947 года рождения. В результате аварии водитель «Нексии» погиб, его пассажирка получила травмы, сейчас она находится в больнице.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель «Гранты» — мужчина 1987 года рождения — уснул за рулем, поскольку возвращался с ночной смены. 

14:21, 16 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
218
0
#Малая Пурга\n#Киясово\n#Бураново\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП