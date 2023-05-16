Водитель «Нексии» погиб в лобовом столкновении на дороге в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло 16 мая на дороге Бураново-Киясово в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку, где столкнулся с «Дэу Нексией», за рулем которой находился мужчина 1947 года рождения. В результате аварии водитель «Нексии» погиб, его пассажирка получила травмы, сейчас она находится в больнице.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель «Гранты» — мужчина 1987 года рождения — уснул за рулем, поскольку возвращался с ночной смены.