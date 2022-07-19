Семилетняя девочка погибла под колёсами автомобиля в Алнашском районе

Алнаши. Удмуртия. В деревне Новый Утчан Алнашского района 18 июля под колёсами автомобиля погибла семилетняя девочка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, около 17:00 ребёнок выбежал в неположенном месте на проезжую часть, где его сбил автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением 30-летней женщины. От удара девочка скончалась на месте в автомобиле скорой помощи.

По факту аварии и гибели ребёнка проводится расследование.